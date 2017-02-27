ЄС продовжив ембарго на постачання зброї Білорусі ще на рік

Рада ЄС у понеділок продовжила на рік санкції проти Білорусі, які включають ембарго на постачання зброї і візові заборони та замороження рахунків стосовно чотирьох осіб.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

"Рада 27 лютого вирішила продовжити на рік, до 28 лютого 2018 року, обмежувальні заходи проти Білорусі. Вони передбачають ембарго на зброю, а також заморожування коштів і заборону на в'їзд на територію ЄС щодо 4 осіб, залучених до справи про зникнення двох опозиційних політиків, бізнесмена і журналіста за незрозумілих обставин у 1999 і 2000 роках", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

При цьому в документі наголошується, що Рада зробила виняток, "дозволивши експорт у Білорусь обладнання для біатлону".