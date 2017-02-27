ЄС продовжив санкції проти Білорусі ще на рік

Рада Євросоюзу продовжила на рік санкції проти Білорусі, які включають ембарго на постачання зброї і візові заборони, а також замороження рахунків щодо чотирьох осіб.

Про це йдеться в офіційній заяві, розміщеній на сайті Європейської Ради.

Таким чином, сьогодні представники Європейського Союзу погодились, що санкції проти Білорусі не скасують аж до 28 лютого 2018 року. Попри це, до державі все ж дозволили експортувати обладнання для біатлону.

"Санкції передбачають ембарго на зброю, а також заморожування коштів і заборону на в'їзд на територію ЄС щодо 4 осіб, залучених до справи про зникнення двох опозиційних політиків, бізнесмена і журналіста за незрозумілих обставин у 1999 і 2000 роках", - наголошується у заяві.