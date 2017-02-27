ЄС сьогодні прийме остаточне рішення про безвізовий режим для Грузії

Сьогодні, у понеділок, Євросоюз остаточно затвердить рішення про скасування візових вимог для громадян Грузії, яке набуде чинності до кінця березня.

Це питання включене до порядку денного засідання Ради ЄС у понеділок, 27 лютого, повідомляє Укрінформ.

Одночасно з рішенням щодо Грузії міністри країн-членів ЄС також остаточно схвалять новий механізм призупинення безвізових режимів для усіх третіх країн. Ці питання будуть затверджені без обговорення.

Єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос з нагоди остаточного затвердження безвізу прибув у неділю до Грузії, назвавши 27 лютого "історичним днем для Грузії і сусідів ЄС".

Далі, за процедурою законодавчий акт про внесення Грузії до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги для короткострокових подорожей до країн-членів ЄС, буде опублікований та набуде чинності через двадцять днів. Як прогнозується, це має статися до кінця березня.

Відносно України, як очікується, процес візової лібералізації має продовжитися 28 лютого, коли Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія розпочнуть тристоронні переговори про проект законодавчого акту щодо скасування візових вимог для українців. Після подальшого голосування у Європарламенті та затвердження Радою ЄС безвіз для України може набути чинності за кілька місяців.