ЄС запровадив додаткові санкції проти КНДР

Рада ЄС 27 лютого 2017 року схвалила рішення про запровадження додаткових обмежувальних заходів щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР).

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

"Правові акти встановлюють додаткові обмежувальні заходи, запроваджені резолюцією Ради Безпеки ООН (РБ ООН) №2321, ухваленій 30 листопада 2016 року", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що санкції охоплюють обмеження на операції з постачання вугілля, чавуну і залізної руди з КНДР, а також заборону на імпорт міді, нікелю, срібла, цинку в КНДР.

"Заходи включають заборону на експорт нових вертольотів і суден до КНДР, посилення існуючих обмежень у транспортному секторі, а також у фінансовому секторі, зокрема, заборону дипломатичним представникам КНДР мати більше одного банківського рахунку в ЄС та обмеження щодо використання нерухомого майна КНДР в ЄС", – додали у прес-службі Ради ЄС.

Також рішення передбачає, що держави-члени мають вжити додаткових, аби запобігати навчанню та професійній підготовці громадян КНДР з дисциплін, які можуть сприяти в КНДР ядерній зброї і балістичним ракетним програмам, а також призупинити науково-технічне співробітництво за участю осіб або груп - представників КНДР, за винятком медичних обмінів.