Євросоюз остаточно затвердив надання безвізу Грузії

Сьогодні Євросоюз остаточно затвердив надання безвізового режиму Грузії, а також механізм призупинення безвізу.

Про це заявив Європейський комісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос, йдеться у офіційній заяві щодо цього заходу, розміщенній на сайті Єврокомісії.

"Я дуже задоволений сьогоднішнім остаточним затвердженням Радою пропозиції Комісії щодо лібералізації візового режиму з Грузією. Сьогодні історичний день для Грузії та її громадян, які незабаром зможуть насолодитися безвізовими подорожами до країн Шенгенської зони до 90 днів", - наголосив він.

Тим часом журналіст Рікард Йозвяк повідомив у своєму аккаунті в Twitter про те, що підписання документів відбудеться 1 березня.

Після того, як законодавчий акт про перенесення Грузії до переліку третіх країн, для яких скасовують візові вимоги для короткострокових подорожей в країни-члени ЄС, буде опублікований на офіційному сайті, він вступить в силу через 20 днів. Таким чином, громадяни Грузії зможуть почати подорожувати в країни ЄС без віз в кінці березня.

The signing ceremony for #Georgia visa lib & the visa free suspension mechanism will take place in Brussels on 1 March. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 февраля 2017 г.