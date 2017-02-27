За добу в зоні АТО загинуло 2 українських військових, ще 2 поранено, - штаб

На Маріупольському напрямку бойовики з мінометів різних калібрів обстріляли Водяне, Мар’їнку та Широкине, а з стрілецької зброї та гранатометів – Павлопіль, Лебединське, Талаківку, Гнутове, і знову ж Широкине, Мар’їнку та Водяне. По Талаківці вогонь вів снайпер, по Мар’їнці і Водяному – БМП та БТР, а по Павлополю – танк.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку з танку обстрілювали Піски та шахту Бутівку. Її ж, а також Авдіївку, Кам’янку та Луганське – зі 120 та 82 міліметрових мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Луганське, Новолуганське та Зайцеве. Верхньоторецьке – БМП окупантів.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів загарбники вели вогонь по Попасній, Оріховому та Катеринівці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Новоолександрівці, Лобачевому та Новозванівці.

Загалом зафіксовано 62 обстріли.

Двоє наших військових поранено, двоє – травмовано, двоє захисників України загинуло.