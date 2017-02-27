Жебрівський: Бойовики замінували фільтрувальну станцію, води в Авдіївці - на два дні

Наявних запасів води в Авдіївці вистачить на два дні водопостачання міста.

Про це заявив голова Донецької обладміністрації Павло Жебрівський, повідомляє телеканал "112 Україна".

"Є проблеми з водою. Насправді, резервуару вистачить на два дні подання води. Тобто ми при проблемах даємо воду з 6:00 до 22:00. Сьогодні дамо і завтра", - сказав Жебрівський.

За його словами, бойовики встановили дві міни спрямованої дії МОН-100, і спостерігачі ОБСЄ не готові без їх зняття виходити на Донецьку фільтрувальну станцію, а без їх присутності ремонтні роботи не готові розпочати ремонтні бригади КП "Вода Донбасу".

Жебрівський також зазначив, що відновлення енергопостачання Авдіївки дало змогу не лише дати світло у будинки жителів міста, а й стабільно забезпечувати місто теплом.

Нагадаємо, через обстріли з боку бойовиків 24 лютого жителі міста Авдіївка знову залишилися без води. Пізніше воду в результаті пошкодження Донецької фільтрувальної станції стали подавати тільки за графіком із запасних резервуарів міста.