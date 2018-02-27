Австралія приєдналася до міжнародної кампанії з деокупації Криму

У парламенті штату Новий Південний Вельс - найстарішому парламенті Австралії - обговорили важливість підтримки міжнародних зусиль України, спрямованих на деокупацію Криму та захист прав людини на окупованому півострові. Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми свідомі того, що країни, як Австралія, повинні продовжувати привертати увагу до порушень міжнародного права з боку таких країн як РФ... Я хочу, щоб в Україні знали, що у день, коли у цілому світі триває кампанія присвячена деокупації Криму, Австралія приєдналася до цих зусиль”, - наголосив у своєму виступі голова Лейбористської партії Австралії у парламенті НПВ, співініціатор акції, депутат Люк Фолі.

Посол України в Австралії Микола Кулініч поінформував присутніх про ситуацію з правами людини на окупованому півострові та розповів про зусилля, які докладаються Україною для деокупації української території, зокрема в межах діяльності міжнародної платформи “Друзі деокупації Криму”.

“Чотири роки Україна бореться за деокупацію Криму, відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету, гарантування основних прав людини для всіх громадян України, в тому числі найбільш постраждалих категорій – корінного народу Кримського півострова - кримських татар…Ми вдячні уряду та народу Австралії за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України... Розуміння того, що навіть далека Австралія з нами, додає сили у цій боротьбі”, - наголосив посол.

З промовами підтримки зусиль українського уряду та народу виступили також голова Християнсько-демократичної партії НПВ, віце-президент Законодавчої ради (верхньої палати) парламенту штату Фред Найл та голова Союзу українських організацій Австралії Стефан Романів.

“Сьогоднішнє наше зібрання не лише про Крим, не лише про Україну, а про світ, в якому ми хочемо жити. І чим більше серед австралійських та світових політиків є тих, хто розуміє, що зараз йде війна принципів та цінностей, тим швидше нам вдасться відновити світопорядок, заснований на нормах міжнародного права”, - сказав Стефан Романів.

Почесний консул України в Сіднеї Ярослав Дума від імені української громади Сіднея подякував парламентарям Нового Південного Вельсу за підтримку ініціатив української громади та української дипустанови.

Під час заходу було продемонстровано фотовиставку “Доросле кримське дитинство”, автором якої є російський журналіст “Радіо “Свобода” Антон Наумлюк. У фокусі виставки - діти із сімей кримських політв’язнів.

Захід відбувся за участю представників почесних та генеральних консульств Польщі, Німеччини, Франції, Естонії, акредитованих у Сіднеї, депутатів парламенту штату НПВ, очільників українських громадських організацій Сіднея, експертного та наукового середовища.