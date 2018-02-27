Бойовики випустили по силах АТО 56 мін калібрів 120 та 82 мм

Минулої доби обстановка на лінії зіткнення суттєвих змін не зазнала. Російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь по позиціях наших військових. Про це у вівторок, 27 лютого, на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

"Із боку проросійських терористів зафіксовано обстріл з артилерійських систем калібру 152 мм околиць мирного селища у Попаснянському районі Луганської області. Усі 5 ворожих обстрілів наших оборонних позицій визначені як прицільні. Загалом у наш бік було випущено 56 мін калібрів 120 та 82 мм", - йдеться в зведенні.

Зокрема, на Луганському напрямку противник 1 раз обстріляв наші позиції в районі Троїцького. Із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм ворог випустив у бік наших захисників 13 мін.

На Донецькому напрямку минулої доби противник відкривав вогонь по оборонних позиціях Збройних Сил України 4 рази.

Під обстрілами з мінометів калібру 120 мм опинилися українські опорні пункти в районі населеного пункту Піски.

Двічі противник відкривав вогонь з мінометів 82 калібру по позиціях сил АТО в районі Лебединського.

Ще один ворожий обстріл зі стрілецької зброї зафіксований неподалік Кам’янки.

В одному випадку, аби вгамувати ворога, військовослужбовці Збройних Сил України були змушені відкрити вогонь у відповідь, застосовуючи незаборонену Мінськими домовленостями зброю.