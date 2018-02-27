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Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

Британія може долучитися до авіаударів США в Сирії, - Джонсон

27 лютого, 2018 - 13:39
Фото Reuters

Велика Британія може приєднатися до авіаударів США у Сирії і розгляне таку можливість найближчим часом.Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на Reuters.

За його словами, таке приєднання можливе в разі того, що будуть доведені факти застосування урядовими військами президента Сирії Башара Асада хімічної зброї проти мирного населення.

Він також висловив сподівання, що у разі хімічної атаки Великобританія та інші західні країни не будуть стояти осторонь, і висловив підтримку "обмеженим авіаударам", якщо будуть "неспростовні докази" причетності уряду Сирії.

"Якщо ми з'ясуємо, що це сталося (хімічні атаки), якщо ми зможемо довести це, і буде заклик до дії для Британії, то тоді, думаю, ми серйозно розглянемо це", - сказав міністр.

Велика Британія входить до міжнародної коаліції під керівництвом США, яка бере участь у повітряних ударах по цілям "ісламської держави" в Сирії та Іраку, але британський уряд не зміг отримати згоду парламенту на застосування сили проти сирійського уряду в 2013 році.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція завдасть удару по Сирії в разі підтвердження використання хімзброї.

Джерело: День

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