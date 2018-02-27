Через негоду на Херсонщині Арабатську стрілку відрізало від материка і припинив роботу аеропорт

У ніч на 27 лютого в Генічеському районі Херсонщини посилився вітер, внаслідок чого дорогу Генічеськ – Стрілкове на Арабатській стрілці перемило водою. Як повідомляють місцеві ЗМІ, рівень води на дорозі сягав 1 метра. Транспортне сполучення населених пунктів на Арабатській стрілці з Генічеськом наразі припинено, на розмитій дорозі може пересуватися тільки спецтехніка рятувальників, яким уже довелося витягати одну автівку, яку віднесло водою з дороги.

Через сильні хуртовини і погану видимість 27 лютого тимчасово припинив роботу міжнародний аеропорт «Херсон». Зранку з аеропорту відправили рейс до Києва, однак зі столиці і зі Стамбулу літаки вже не приймають. Як повідомив журналістам директор КП «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук, злітно-посадкову смугу розчищає спецтехніка, але в разі заметілей аеропорт може не працювати й 28 лютого.

У ГУ ДСНС в Херсонській області повідомляють, що моніторять ситуацію та чергують на автошляхах області для надання допомоги водіям, які можуть потрапити у снігові заметілі. У зв’язку з погіршенням погоди рятувальники радять без нагальної потреби не виходити з дому, обмежитися в пересуванні на транспортних засобах. Від органів влади та місцевого самоврядування по області діє 49 пунктів обігріву.

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології, у зв’язку з переміщенням серії південних циклонів на території Херсонської області та м. Херсона складні погодні умови триватимуть до 1 березня. Очікується сильний сніг, місцями мокрий сніг, хуртовини, снігові замети, ожеледь.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон

Фото з сайта pik.ua