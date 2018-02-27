Деокупація українських територій військовим шляхом неможлива, - експерт

Говорячи про деокупацію українських територій, треба чітко усвідомлювати, що ми маємо справу не з якимись незрозумілими локальними військовими утвореннями, а з армадою Російської Федерації, та звідси робити висновки та відповідні рішення щодо ухваленого закону про відновлення суверенітету. Про це заявив "Дню" директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Тут дуже тонкий момент у розумінні цього надскладного питання. У військовому сенсі ми не можемо протистояти російській армаді. Тим більше, йдеться про ядерну державу. Другий момент — західний світ, який начебто готовий підбадьорювати Україну і на неформальному рівні висловлює готовність нас захищати, та при цьому не зацікавлений у посиленні оборонного потенціалу України в реальності", - зазначив експерт.

"Безумовно, цей закон є радше політичним та юридичним актом. Він не розрахований на втілення силових дій і робить акцент на посилення тиску західних партнерів, які вже фактично зав’язані на цю війну. Їм було легко нас підбадьорювати, коли йшлося про конфлікт з незрозумілими бойовиками, а тепер ідеться про безпосередній конфлікт з РФ", - розповів Бадрак.

"Навіть ті проекти, які є потужними (наприклад, Україна створює оперативно-тактичний комплекс "Грін-2" і підтримує його виключно за рахунок зовнішніх замовлень), але на них у нас немає власних коштів. Захід у цьому плані здійснює на нас великий тиск. Треба розуміти, що Україна експортно орієнтована. 90% нових розробок, які створюються в Україні, — це результат виконання зовнішніх контрактів, в які були вписані дослідно-конструкторські роботи. Тому Україна матиме ще досить тривалий шлях, щоб стати потужним опонентом Росії у військовому сенсі. Через це на даному етапі деокупація українських територій військовим шляхом, на мою думку, неможлива", - заявив он.

"Для західних партнерів це є дуже серйозним викликом. Україна протягом чотирьох років не могла отримувати елементи або комплектуючі летальної зброї. І тут треба використати згадану ситуацію для того, щоб порушити питання допомоги Україні вже з іншою риторикою", - зазначив Бадрак.

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