Детективи НАБУ затримали ще одного фігуранта "справи Мартиненка"

Детективи НАБУ затримали в аеропорту "Бориспіль" колишнього керівника відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", підозрюваного в участі у схемах із заволодіння коштами компанії. Про це повідомляє у вівторок, 27 лютого, прес-служба НАБУ.

"В аеропорту "Бориспіль" затримано колишнього керівника відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", підозрюваного у завданні збитків ДП "НАЕК "Енергоатом". Впродовж останніх трьох місяців ця особа перебувала в розшуку", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, підозрюваний виступав представником компанії "Bradcrest Investment S.A" (Панамська Республіка). Зокрема, за даними НАБУ, він особисто домовлявся з представниками "Skoda S.A" щодо розмірів перерахувань "відкатів" та підписував документи, які стали підставою для перерахування коштів на розрахункові рахунки компанії "Bradcrest Investment S.A", єдиним власником (бенефіціаром) якої є колишній народний депутат України, екс-голова Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Микола Мартиненко.

На рахунку зазначеної компанії у швейцарському банку за запитом Національного антикорупційного бюро арештовано кошти у сумі, еквівалентній 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарських франків).

За інформацією НАБУ, наразі підозрюваному, дії якого кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. На нього також покладено обов’язок носити засіб електронного контролю та здати паспорти.

Нагадаємо, кримінальне розслідування за фактом заволодіння коштів ДП "НАЕК "Енергоатом" в розмірі 6,4 млн євро детективи НАБУ зареєстрували у грудні 2015 року. Вказане провадження у листопаді 2017 року об’єднане з розслідуванням фактів заволодіння коштами ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) у розмірі 17,28 млн дол. США. У цьому кримінальному провадженні про підозру повідомлено 11 особам, 4 з яких перебувають у розшуку. Серед підозрюваних - чинні керівники ДП "СхідГЗК", державного концерну "Ядерне паливо", НАК "Нафтогаз "України", ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" та структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

9 січня 2018 року екс-голові Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Мартиненку та його захисникам відкрито доступ до матеріалів кримінального провадження.