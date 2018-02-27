До Києва тимчасово заборонений в'їзд великовантажного транспорту через негоду

28 лютого через погіршення погодних умов буде тимчасово заборонений в'їзд великовантажного транспорту в Київ. Про це повідомили в прес-службі "Укравтодору" в Facebook.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов та з метою безперебійної роботи щодо забезпечення руху автотранспорту, вводиться тимчасова заборона в'їзду вантажного та великогабаритного транспорту р. в Київ 28 лютого з 05:00 до 10:00", – йдеться в повідомленні.

Раніше київська влада закликала киян у разі погіршення погодних умов, не користуватися особистим авто, а, по можливості, віддавати перевагу громадському транспорту.

Як повідомлялося, "Київавтодор" рекомендує киянам не користуватися автомобілями до 1 березня через погіршення погодних умов.