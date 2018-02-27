До Сенату США внесли закон щодо кіберспівпраці з Україною

Двопартійний закон сприятиме посиленню співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки.

Про це повідомляє посольство України у США на сторінці у Facebook.

Двопартійна група американських сенаторів на чолі з демократом Шерродом Брауном та республіканцем Патриком Туумі представила на розгляд Сенату проект "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки", який вже 7 лютого 2018 року схвалила Палата представників.

Документ спрямований на надання допомоги Україні у вдосконаленні власної стратегії кібербезпеки. Зокрема, мова йде про посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння розширенню участі України у програмах обміну інформацією, що пов’язана з проблематикою кібербезпеки, та міжнародних зусиллях з протидії загрозам у всесвітній інтернет-мережі.

Для набуття чинності документ має бути підтриманий Сенатом і підписаний президентом США.