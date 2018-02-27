Документалку про окупацію Криму викладено у вільний доступ, - Держкіно

Повнометражний документальний фільм "Крим, як це було" виробництва #BABYLON’13 та DocNoteFilms відтепер у вільному доступі. Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

"Це історія офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму не зрадили свою присягу на вірність народу України. Продовжуючи виконання своїх військових обов’язків на землі, морі та в повітрі, безпосередні учасники розповідають про окупацію українського Криму", - йдеться у повідомленні.

Режисер фільму - Костянтин Кляцкін, оператор - Володимир Усик, режисер монтажу / звукорежисер - Павло Липа, композитор - Роман Вишневський, продюсер - Олександра Братищенко, виконавчий продюсер - Сергій Малярчук.

Фільм переміг у Rivne International Film Festival "Dreams city" у номінації повнометражний документальний фільм.

Покази стрічки відбулися в Бельгії, Польщі, Ізраїлі, Німеччині, Канаді, Іспанії, Литві та Португалії.

В український прокат картина виходила у 2016 році за підтримки Держкіно.