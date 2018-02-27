Фільм "Міф" вирушив у тур Канадою

Документальний фільм "Міф" про Героя України, оперного співака Василя Сліпака, який пішов добровольцем на фронт та влітку 2016 року загинув у бою на Світлодарській дузі, вирушив у тур Канадою. Про це повідомила виконавчий продюсер Катерина Мізіна, передає "Тиждень.ua".

Зазначається, що показ стрічки супроводжуватимуть режисери Леонід Кантер та Іван Ясній.

"З 28 лютого по 30 березня відбудеться 20 показів фільму у різних містах Канади", - йдеться у повідомленні.

Крім того, брат героя Орест Сліпак теж приєднається до туру.

Наголошується, що в Україні досі триває прокат фільму "Міф".

"Наразі фільм продемонструвало 45 кінотеатрів – і це найширший прокат українського документального кіно", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 8 лютого у Києві у кінотеатрі "Україна" відбулася основна українська прем'єра фільму "Міф" про оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі. На прем'єрі були присутні автори та герої фільму, композитори фільму Едуард Приступа та формація NOVA OPERA, яка виконували свою музику наживо перед початком показу. Прем'єру також відвідали міністр Культури Євген Нищук, міністр Інфраструктури Володимир Омелян, представники посольств Японії, Австрії, В'єтнаму, Британії, Німеччини.

Режисерський дует Леоніда Кантера та Івана Яснія відомий повнтометражним фільмом «Добровольці Божої Чоти», який було показано у 23 країнах світу. Музику для фільму "МІФ" створили та надали Євген Гальперін, який співпрацював із Люком Бессоном та Баррі Сонненфельдом і був близьким другом Василя, Роман Григорів та Ілля Разумейко (формація NOVA OPERA) та Едуард "Діля" Приступа.