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ГПУ оголосила підозру трьом російським офіцерам через обстріл Маріуполя

27 лютого, 2018 - 13:13
Фото "Новое Время"

Генеральна прокуратура України повідомила трьом офіцерам Збройних сил Росії про підозру в обстрілі Маріуполя, внаслідок якого загинули 30 осіб. Про це повідомляє у вівторок, 27 лютого, прес-служба ГПУ.

"Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру та ініційовано спеціальне досудове розслідування стосовно трьох офіцерів Збройних сил Російської Федерації та громадянина України, який перебував у складі окремого мотострілецького корпусу терористичної організації "ДНР", причетних до артилерійського обстрілу мікрорайону Східний Орджонікідзевського району м. Маріуполя, внаслідок якого загинуло 30 осіб, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 119 осіб, пошкоджено житлові та нежитлові будинки в м. Маріуполі, а також ринки "Київський", "Денис" в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) , ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Джерело: День

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