Мало любити Україну до глибини душі, треба любити її до глибини своєї кишені
Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

Гройсман оголосив про плани брати участь у наступних парламентських виборах

27 лютого, 2018 - 13:16
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман планує брати участь у наступних парламентських виборах 2019 року. Про це він заявив на обговоренні звіту уряду за 2017 рік з регіональними ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

"Я планую брати участь у наступних парламентських виборах. Питання, яке має задати собі кожен політик: навіщо ви це робите?... У нас залишилося ще майже два роки до чергових виборів 2019 року, і після 2019 року життя не завершується, а Україна має відбутися як сильна держава. У цьому контексті я можу сказати, що я буду брати участь для того, щоб боротися за проведення конкретних необхідних рішень", - сказав Гройсман.

На його думку, до наступних парламентських виборів треба ухвалити нову виборчу систему з відкритими партійними списками. У цьому контексті Гройсман нагадав, що парламент ухвалив у першому читанні "непоганий закон, який може буде доопрацьований до другого читання".

Прем'єр-міністр також акцентував, що потрібні подальші зміни в економіці і створення "нормальної системи  життя в країні".

"А це можливо в тому числі і за підтримки українського парламенту. Тому завдань дуже багато, і я планую брати участь у наступних виборах для реалізації цих завдань", - зазначив Прем'єр-міністр.

При цьому Гройсман не уточнив, балотуватиметься він самостійно чи у складі якоїсь політичної сили.

Як повідомлялося, на парламентських виборах 2014 року Гройсман пройшов до Верховної Ради за списком "Блоку Петра Порошенка".

Більше новин

У Польщі сімох українців звинуватили у нападі на поліцейських
Порошенко і Лукашенко обговорили проведення Першого форуму регіонів країн
Конфлікт на сході України є найбільшою проблемою на європейському континенті, - президент Фінляндії
У Німеччині дозволили містам забороняти дизельні автомобілі
Полторак обговорив можливість залучення фінляндських військових до миротворчої місії ООН на Донбасі
Парламент Шотландії не дасть згоди на закон Мей щодо Brexit

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 