Гройсман оголосив про плани брати участь у наступних парламентських виборах

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман планує брати участь у наступних парламентських виборах 2019 року. Про це він заявив на обговоренні звіту уряду за 2017 рік з регіональними ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

"Я планую брати участь у наступних парламентських виборах. Питання, яке має задати собі кожен політик: навіщо ви це робите?... У нас залишилося ще майже два роки до чергових виборів 2019 року, і після 2019 року життя не завершується, а Україна має відбутися як сильна держава. У цьому контексті я можу сказати, що я буду брати участь для того, щоб боротися за проведення конкретних необхідних рішень", - сказав Гройсман.

На його думку, до наступних парламентських виборів треба ухвалити нову виборчу систему з відкритими партійними списками. У цьому контексті Гройсман нагадав, що парламент ухвалив у першому читанні "непоганий закон, який може буде доопрацьований до другого читання".

Прем'єр-міністр також акцентував, що потрібні подальші зміни в економіці і створення "нормальної системи життя в країні".

"А це можливо в тому числі і за підтримки українського парламенту. Тому завдань дуже багато, і я планую брати участь у наступних виборах для реалізації цих завдань", - зазначив Прем'єр-міністр.

При цьому Гройсман не уточнив, балотуватиметься він самостійно чи у складі якоїсь політичної сили.

Як повідомлялося, на парламентських виборах 2014 року Гройсман пройшов до Верховної Ради за списком "Блоку Петра Порошенка".