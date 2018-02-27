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Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

Хакера з Avalanche заарештували на 2 місяці

27 лютого, 2018 - 10:31
Фото НПУ

Організатора міжнародної злочинної платформи, відомої як Avalanche, взято під варту на 2 місяці. Про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції України.

"Організатора міжнародної злочинної платформи, відомої як Avalanche, взято під варту. Рішення про це було оголошено 26 лютого суддею Жовтневого районного суду міста Полтави. Судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді  тримання під вартою строком на 60 діб", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві затримали організатора міжнародної злочинної платформи Avalanche, яка щодня інфікувала по всьому світу до півмільйона комп'ютерів.

Джерело: День

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