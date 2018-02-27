Хакера з Avalanche заарештували на 2 місяці

Організатора міжнародної злочинної платформи, відомої як Avalanche, взято під варту на 2 місяці. Про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції України.

"Організатора міжнародної злочинної платформи, відомої як Avalanche, взято під варту. Рішення про це було оголошено 26 лютого суддею Жовтневого районного суду міста Полтави. Судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві затримали організатора міжнародної злочинної платформи Avalanche, яка щодня інфікувала по всьому світу до півмільйона комп'ютерів.