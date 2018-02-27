Конфлікт на сході України є найбільшою проблемою на європейському континенті, - президент Фінляндії

Президент Республіки Фінляндія Саулі Нійністьо вважає, що конфлікт на сході України є найбільшою проблемою на європейському континенті. Про це він сказав сьогодні в рамках офіційного візиту до Фінляндії міністра оборони України, генерала армії Степана Полторака, передає прес-служба Міноборони.

"Ми уважно спостерігаємо за усіма подіями, які відбуваються в Україні та з великим співчуттям ставимося до того, що збройний конфлікт на сході України продовжується і страждають люди. Ця криза – найбільша проблема на європейському континенті", - зазначив Нійністьо.

В свою чергу Полторак висловив подяку Фінляндії за підтримку України на міжнародній арені.

"Вдячний президенту Республіки Фінляндія за послідовну конструктивну підтримку України на міжнародних майданчиках, небайдужість до долі наших громадян, які відстоюють незалежність країни", - підкреслив в ході зустрічі генерал армії.

На зустрічі глава вітчизняного оборонного відомства ознайомив присутніх з поточною обстановкою на сході країни та баченням української сторони як врегулювати кризу.

У ході перемовин також обговорювалися питання можливості залучення до стабілізації обстановки миротворчої місії ООН та позиції української сторони щодо організації діяльності миротворців на сході держави.

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