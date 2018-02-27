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Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

Македонія пропонує чотири варіанти нової назви своєї країни

27 лютого, 2018 - 22:24
Фото: News.com.au

У Македонії обрали чотири варіанти назви країни для врегулювання багаторічної суперечки із Грецією.

Про це заявив прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв за підсумками Балканського саміту, повідомляє Reuters.

"Пропозиції є наступними: Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія, Республіка Вардар Македонія і Республіка Македонія (Скоп'є)", - заявив він.

На питання про те, чи будуть Афіни задоволені одним з цих варіантів, Заєв додав: "Так ... У них є більш бажані варіанти і деякі - не настільки бажані (з точки зору назви)".

Він також зазначив, що залишилося визначити, чи є "справжня необхідність" змінити Конституцію Македонії, про що також просила Греція у останні місяці.

Зазначимо, суперечка між Грецією та Македонією щодо назви останньої триває з часів розпаду Югославії. На вимогу Афін Македонія була прийнята до ООН у 1993 році під назвою Колишня Югославська Республіка Македонія (КЮРМ), оскільки таку ж саму назву має одна із грецьких провінцій - історичний регіон Македонія, який межує із однойменною республікою.

Після перейменування македонський прем'єр-міністр Заєв сподівається покласти край суперечці із Грецією, через яку блокується вступ країни до НАТО та ЄС.

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