Маск анонсував запуск інтернету, який неможливо зламати

27 лютого, 2018 - 18:56
Засновник SpaceX Ілон Маск анонсував запуск глобального супутникового інтернету Starlink, що буде захищений системою, яку неможливо зламати.
Про це він написав у своєму Twitter.
"Це буде наскрізне шифрування, закодоване на рівні прошивки. Навряд чи можна зламати таке з поточними обчислювальними технологіями. Виправлення вразливості буде через оновлення прошивки всієї мережі", - зазначив Маск.
Тобто, за його словами, система отримуватиме оновлення в зашифрованому вигляді.
End-to-end encryption encoded at firmware level. Unlikely to be hacked w current computing tech. If it is (and we learn about it), a crypto fix will go out immediately via network-wide firmware update.
— Elon Musk (@elonmusk) 25 февраля 2018 г.
Джерело: День