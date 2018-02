Маск анонсував запуск інтернету, який неможливо зламати

Засновник SpaceX Ілон Маск анонсував запуск глобального супутникового інтернету Starlink, що буде захищений системою, яку неможливо зламати.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Це буде наскрізне шифрування, закодоване на рівні прошивки. Навряд чи можна зламати таке з поточними обчислювальними технологіями. Виправлення вразливості буде через оновлення прошивки всієї мережі", - зазначив Маск.

Тобто, за його словами, система отримуватиме оновлення в зашифрованому вигляді.

End-to-end encryption encoded at firmware level. Unlikely to be hacked w current computing tech. If it is (and we learn about it), a crypto fix will go out immediately via network-wide firmware update.

