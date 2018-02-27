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Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

Маск анонсував запуск інтернету, який неможливо зламати

27 лютого, 2018 - 18:56
Фото Reuters

Засновник SpaceX Ілон Маск анонсував запуск глобального супутникового інтернету Starlink, що буде захищений системою, яку неможливо зламати.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Це буде наскрізне шифрування, закодоване на рівні прошивки. Навряд чи можна зламати таке з поточними обчислювальними технологіями. Виправлення вразливості буде через оновлення прошивки всієї мережі", - зазначив Маск.

Тобто, за його словами, система отримуватиме оновлення в зашифрованому вигляді.

Джерело: День

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