Маск анонсував запуск інтернету, який неможливо зламати

Засновник SpaceX Ілон Маск анонсував запуск глобального супутникового інтернету Starlink, що буде захищений системою, яку неможливо зламати.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Це буде наскрізне шифрування, закодоване на рівні прошивки. Навряд чи можна зламати таке з поточними обчислювальними технологіями. Виправлення вразливості буде через оновлення прошивки всієї мережі", - зазначив Маск.

Тобто, за його словами, система отримуватиме оновлення в зашифрованому вигляді.