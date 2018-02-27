Міжнародний фестиваль "Парад надій-2018" назвав кращих у танцях

24 - 25 лютого відбувся XXIX традиційний Міжнародний фестиваль зі спортивного танцю «Парад надій-2018» у столичному виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза». Організаторами турніру, який складався з 6 відділень, виступили школа спортивного танцю «Спорт-Данс» (Школа танців Федорчук), Ассоціація спортивного танцю України за підтримки Групи компаній “Фокстрот”.

До Києва на фестиваль зібралися більше тисячі спортсменів з 72 клубів спортивних клубів України та Європи. Протягом двох днів спортсмени демонстрували свою майстерність у виконанні вальсу, фокстроту, ча-ча-ча, танго, пасадобля, джайва та інших танців європейської та латиноамериканської програми в одній з тридцяти категорій. Усі два дні спортсменів оцінювали кращі судді з Америки, Італії, Англії, Німеччини та інших країн - це визнані в усьому танцювальному світі Роберто Вілла (Італія), Джонатан Вілкінс (США), Лука Тонелло (Італія), Снеголь Вуд (Англія), Алекс Іванець (Великобританія), Бьянка Оршит (Німеччина), Ірина Гарус (Росія), Віктор Ніковський (Росія), Іван Крилов (Росія), Дірк Бастерт (Німеччина), Крістіан Бертіні (Італія).

“Парад надій-2018” розіграв близько 300 медалей та кубок «Фокстроту», й велику кількість відзнак забрали кияни. Найкращими танцівниками в категорії «Дорослі» з латини стали кияни Назарій Коваленко та Станіслава Лагута. А в програмі «стандарт» в цій категорії 1 місце посіли Андрій Зінченко та Катерина Байсарова з Києва. Ця ж пара спортсменів забрала й кубок «Фокстроту» на краще виконання найскладнішого танцю європейської програми. Алевтина Белецька, прес-секретар ГК “ФОКСТРОТ” привітала володарів кубку «Фокстрота» та запланувала наступного року відкрити “Парад надій” партнерським вальсом: “Аби показати власну прихильність до спорту, який підтримуємо, та повагу до зірок “Параду надій”.

Найсильнішими учасниками в категоріях «Молодь 2» з латини стали кияни Максим Бігус та Ангеліна Розгон, а з європейської програми харків’яни Олександр Безкровний та Савчук Марія. Категорію «Молодь + Дорослі С+В (латина)» виграла пара з Молдови – Павел Бежан та Євгенія Перепеліца.

Вдруге поспіль перемогли на «Параді надій» в категорії «сеньйори» Максим Зайцев та Алла Речицька з Дніпра (Україна), які полонили всіх своїм виконанням латиноамериканської програми і стали абсолютними чемпіонами в своїй категорії. А у виконанні стандартної програми Pro-am (професіонал + аматор) виграли Данило Добровольский та Наталя Цукор з Києва.

Організатори створили справжню атмосферу свята: ростова лялька Фокстер як символ генерального партнера фестивалю Групи компаній “Фокстрот” виводила спортсменів на «Парад». А в руках кожного був старт-приз від “Соковитого партнера” ТМ “Сандора” на знак подяки, за віру в себе та надію на перемогу. Іграшки від ТМ «Гулівер-Країна» чекали на талановитих 5-6 річних «бейбі». Натомість мережа магазинів «Секунда» привітала найсильніших учасників в категоріях «Молодь» та «Дорослі».

- Дякую кожному спортсмену, його тренерам та батькам за віру у ваші сили та в перемогу, - звернулася до “Параду” його організаторка Валентина Федорчук, голова колегії суддів Асоціації спортивного танцю в Україні, заслужений тренер України. - Дякую нашим партнерам за те, що наш фестиваль - не просто турнір, а осередок добрих емоцій, джерело радості для усіх, хто любить танці та здоровий спосіб життя! Чекаємо на ювілейному «Параді надій» в останні вихідні лютого 2019 року!

Інформаційну підтримку «Параду» надала Всеукраїнська газета «День»