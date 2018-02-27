Минулого року в Україні постраждали 367 людей внаслідок торгівлі людьми

В Україні у 2017 році правоохоронці установили 367 потерпілих внаслідок торгівлі людьми (у 2016 році – 69). Про це повідомляє прес-центр Національної поліції України, передає 112.ua.

Серед потерпілих – 184 жінки, 161 чоловік та 22 неповнолітніх.

Серед форм торгівлі людьми – втягнення у злочинну діяльність – 163 випадки (2016 рік – 26), сексуальна експлуатація – 142 (у 2016 – 72), трудова експлуатація – 17 (у 2016 – 9), вилучення органів – 7 (у 2016 – 2), втягнення у жебрацтво – 6 (у 2016 – 2), торгівля дітьми – 11 (у 2016 – 3).

За минулий рік Нацполіція викрила 16 організованих злочинних груп, які займалися торгівлею людьми.

Водночас Державна прикордонна служба у 2017 році перекрила 20 каналів торгівлі людьми (у 2015 – 2016 рр. – 11 каналів), виявила та припинила діяльність 13 злочинних груп (у 2015 – 2016 рр. – 8), попередження вивезення за кордон 69 потенційних жертв (переважно жінок) та 82 дітей (у 2015 – 2016 рр. – 27).