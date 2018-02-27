МЗС Угорщини запросив на розмову посла України щодо підпала офісу Товариства угорців в Ужгороді

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто запросив посла України в Угорщині Любов Непоп на розмову до МЗС у зв'язку з другим за місяць підпалом офісу Товариства угорців в Ужгороді. Про це повідомляє сайт МЗС Угорщини.

"Петер Сійярто розмовляв на світанку з головою "КМКС" Партія угорців України Ласло Брензовичем, який повідомив про другий за місяць напад на офіс Товариства угорців... Посол України в Будапешті буде запрошений у вівторок (27 лютого) до МЗС", - йдеться у повідомленні.

За словами Сійярто, в Україні відбувається "дивовижний процес" зростання популярності екстремістських політичних ідей. Він зазначив, що це неприйнятно, і якщо Україна серйозно ставиться до свого зближення з ЄС та НАТО, "вона повинна вміти контролювати екстремістів".

Сійярто також повідомив, що зустрінеться у вівторок, 27 лютого, з Верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин та знову порушуватиме питання постійної присутності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не тільки на сході України, а й в західній частині Закарпаття.

Окрім того, уряд Угорщини надасть "КМКС" Партія угорців України необхідні ресурси для відновлення офісу, зазначив він.

Як відомо, посол України в Угорщині Любов Непоп рішуче засудила підпал офісу Товариства угорців в Ужгороді.

У ніч проти вівторка, 27 лютого, в Ужгороді спалили офіс Товариства угорців. За інформацією місцевих ЗМІ, вигоріло близько 25 кв. м будівлі, а пожежі передував вибух біля будівлі "КМКС" Партія угорців України. Ймовірно, це знову був коктейль Молотова, який жбурнули у вікно.

На початку лютого вже була спроба підпалу саме цього офісу товариства угорців в Ужгороді. Тоді будівля не постраждала.