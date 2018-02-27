На Вінниччині через сильні морози закривають школи та активно розгортають пункти обігріву в районах

Арктичний циклон відправив на канікули учнів 64 шкіл області. Як повідомили у департаменті освіти і науки Вінницької ОДА, з 26 лютого через погіршення погодних умов навчання призупинено в 10 школах Іллінецького району та 25 навчальних закладах Погребищенського району. Від сьогодні не навчатимуться учні початкових класів 29 шкіл Барського району.

«Окрім цього, на Вінниччині 72 школи продовжують «грипувати». На карантин закриті навчальні заклади у 16 районах області. Найдовше, до 7 березня, через грип та ГРВІ призупинено навчальний процес для школярів Мурованокуриловецького району», – йдеться у повідомленні.

Тим часом рятувальники активно розгортають пункти обігріву. За інформацією прес-служби ГУ ДСНС у Вінницькій області, на території регіону нині працюють 176 стаціонарних пунктів. Їх розгортають переважно у лікувальних закладах, а також в будинках культури та автовокзалах. Два великі мобільні пункти розташували біля центральних автовокзалів Вінниці та Тиврова. Намети встановлено із дотриманням всіх вимог санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки. Вони забезпечені приладами пічного опалення, лавками, столами, медичними аптечками та вогнегасниками. У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників. Усі бажаючі можуть зігрітися, випити гарячого чаю та в разі необхідності отримати першу долікарську допомогу.

Морозна погода протримається на Вінниччині до 4 березня. За словами директора Вінницького гідрометеорологічного центру Юрія Власова, найморознішою була ніч з 26 та 27 лютого, до кінця тижня синоптики прогнозують до -16° морозу.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина