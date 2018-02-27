"Нафтогаз" розпочав імпорт газу з ЄС

Нещодавне збільшення імпорту газу Україною пов’язано з тим, що "Нафтогаз" розпочав імпорт газу з Європейського союзу. Про це повідомив на дев’ятому щорічному "Українському енергетичному форумі" головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає УНН.

""Нафтогаз" розпочав імпорт газу, насамперед зі Словаччини та Угорщини. Компанія імпортує близько 12 млн кубометрів газу на добу", - сказав він.

Нагадаємо, бсяг газу в підземних сховищах України станом на 25 лютого зменшився до 10,322 млрд куб.м.

Як повідомлялося, Україна через морози збільшила відбір газу з підземних сховищ на 7% - до 101 млн куб. м на добу.