Наступного року в Єгипті почне роботу найбільший сонячний парк у світі

В цілому Benban Solar Park буде складатися з 32 сонячних установок. Перші з них, сумарною потужністю 165 МВт, вже почали працювати. Про це пише Electrek.

У 2019 року в Єгипті почне роботу найбільший сонячний парк в світі під назвою Benban Solar Park. Його вартість складе $ 823 млн, а потужність - 1,6-2 ГВт.

Парк розташується в пустелі на площі 37,3 км кв. Проект не отримає державного фінансування, зате йому забезпечений контракт терміном на 25 років, за яким державна компанія Egyptian Electricity Transmission Company зобов'язується закуповувати у нього електрику за ціною 7,8 центів за кВт * год.

Як мінімум 325 МВт установок будуть складатися з комбінації біфаціальних сонячних панелей і одноосьових трекерів компанії NEXTracker.

Ще 65 МВт одноосьових трекерів поставить німецька компанія Mounting Systems. В цілому Benban Solar Park буде складатися з 32 сонячних установок.

Парк являє собою комплексну фінансову модель, частково підтримувану урядом, яка дозволяє інвестиційним групам розробляти великомасштабні проекти з виробництва сонячної енергії за прийнятною ціною.

Так, один з підрозділів World Bank Group надає можливість страхування "політичного ризику" на суму $ 210 млн приватним кредиторам і інвесторам, які беруть участь в будівництві Benban Solar Park.

На сьогоднішній день в Єгипті вже виділені кошти на 29 проектів у сфері сонячної енергетики сумарною потужністю 1,5 ГВт і загальною вартістю $ 1,8 млрд.

Очікується, що в 2018 році країна вступить в "клуб гігават" - тобто, в експлуатацію введуть 1 ГВт встановлених сонячних потужностей. В цілому очікується, що світовий ринок досягне 606 ГВт знову встановлених сонячних панелей в період до 2022 року.