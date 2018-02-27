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Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

Нові санкції США відносно РФ оголосять впродовж 30 днів, - Мнучин

27 лютого, 2018 - 09:28
Фото Reuters

Нові санкції США відносно Росії планують запровадити вже найближчим часом. Про це 27 лютого заявив голова Міністерства фінансів США Стівен Мнучин, повідомляє кореспондент Bloomberg Салеха Мохсін у своєму Twitter.

"Ви можете розраховувати, що санкції будуть запущені протягом наступних 30 днів. Ми застосовуємо всі існуючі санкції і вводимо нові", - заявив міністр.

Раніше офіційний представник Держдепартаменту Хізер Нойерт повідомила, що уряд розглядає можливість ввести санкції проти 13 громадян Росії, яких Міністерство юстиції США звинувачує у втручанні в американські президентські вибори.

 

Джерело: День

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