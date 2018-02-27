Офіційну документацію Казахстану переведуть на державну мову

Президент заявив про переведення офіційної документації уряду та парламенту на державну мову. Про це повідомляє прес-служба президента республіки Казахстан.

Під час зустрічі з міністром інформації та комунікації президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підняв питання статусу державної мови.

"Процес переходу на латиницю є історично важливим для нашого народу. Разом з тим, необхідно продовжити роботу щодо підвищення статусу казахської мови. Діяльність парламенту та уряду повинна здійснюватися державною мовою”, - заявив Назарбаєв.

Президент також наголосив, що не можна обмежувати права громадян у мовному питанні, тож варто розглянути можливості синхронного перекладу.