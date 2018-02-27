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Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

Парламент Шотландії не дасть згоди на закон Мей щодо Brexit

27 лютого, 2018 - 15:54
Фото з архіву "Дня"

Парламент Шотландії не має наміру давати згоди на законопроект прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей про процедуру виходу з Євросоюзу. Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, повідомляє Reuters, передає "Укрінформ".

"Я не підписуватимуся під тим, що підриває весь фундамент, на якому будується деволюція (передача центральними урядовими органами частини своїх повноважень місцевим органам влади)", - заявила вона.

Також за словами Стерджен, уряди Шотландії й Уельсу, ймовірно, проситимуть парламенти не рекомендувати схвалення цього документа.

На думку першого міністра, необхідність у загальних системах регулювання може виникнути, але це повинно бути строго погоджено кабінетами міністрів Шотландії, Уельса й Північної Ірландії.

Раніше у понеділок в уряді прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей зазначили, що більше не йтимуть на поступки Шотландії, Уельсу й Північній Ірландії, які занепокоєні втратою повноважень після того, як Британія залишить Європейський Союз.

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