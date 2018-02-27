Парламент Шотландії не дасть згоди на закон Мей щодо Brexit

Парламент Шотландії не має наміру давати згоди на законопроект прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей про процедуру виходу з Євросоюзу. Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, повідомляє Reuters, передає "Укрінформ".

"Я не підписуватимуся під тим, що підриває весь фундамент, на якому будується деволюція (передача центральними урядовими органами частини своїх повноважень місцевим органам влади)", - заявила вона.

Також за словами Стерджен, уряди Шотландії й Уельсу, ймовірно, проситимуть парламенти не рекомендувати схвалення цього документа.

На думку першого міністра, необхідність у загальних системах регулювання може виникнути, але це повинно бути строго погоджено кабінетами міністрів Шотландії, Уельса й Північної Ірландії.

Раніше у понеділок в уряді прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей зазначили, що більше не йтимуть на поступки Шотландії, Уельсу й Північній Ірландії, які занепокоєні втратою повноважень після того, як Британія залишить Європейський Союз.