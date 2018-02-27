Пішов з життя знаменитий льотчик-випробувач Юрій Курлін

Легендарний український льотчик-випробувач Юрій Курлін на 89-му році пішов з життя.

Про це повідомляє ДП «АНТОНОВ».

«ДП «АНТОНОВ» з глибоким сумом повідомляє, що 27 лютого 2018 року, на 89-му році пішов з життя заслужений льотчик-випробувач СРСР, Герой Радянського Союзу, легенда світової авіації Юрій Володимирович Курлін (17.09.1929 р.н.). Він брав участь у створенні та випробовуванні всесвітньо відомих літаків сімейства «АН»: Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан-26,Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74,Ан-22, Ан-124, Ан-225. Він зробив вагомий внесок у випробування цих машин, у впровадженні їх в експлуатацію. Юрій Володимирович був справжнім професіоналом своєї справи, вмів аналізувати та приймати найсміливіші рішення, які ставали ключовими у вирішенні подальшої долі крилатих машин. Встановив чотири світових авіаційних рекорди на Ан-32», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Курлін також активно займався викладацькою діяльністю, навчаючи молодих пілотів майстерності керування літаками. Але найчастіше ім’я Юрія Володимировича пов’язують з першим у світі широкофюзеляжним літаком, який свого часу здійснив світовий фурор та залишився багато в чому неперевершеним, найбільшим в світі турбогвинтовим літаком – з Ан-22 «Антей».

«Символічно, що саме цього дня 53 роки тому екіпаж під командуванням Ю.В.Курліна вперше підняв цього антоновського велетня в повітря. Юрій Володимирович навічно залишиться в пам’яті всіх колег, багатьох учнів, шанувальників авіації та просто людей, які мали щастя знати його та хоча б раз спілкуватися з ним – надзвичайною, яскравою особистістю, геніальним льотчиком, доброю та чуйною людиною», - зазначають у ДП «АНТОНОВ».