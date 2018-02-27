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Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

Полторак обговорив можливість залучення фінляндських військових до миротворчої місії ООН на Донбасі

27 лютого, 2018 - 16:07
Фото МОУ

Міністр оборони України Степан Полторак під час офіційного візиту до Фінляндії обговорив можливість залучення Сил оборони даної країни до миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це йдеться на офіційному сайті відомства у вівторок, 27 лютого.

"У цьому питанні Україна має власні принципові позиції. Перш за все, така місія повинна працювати відповідно до існуючих правил і норм міжнародного права на всій окупованій території, а не тільки на лінії зіткнення сторін", - зауважив Полторак.

Наголошується, що з окупованої території необхідно вивести всі незаконні збройні формування та регулярні війська Російської Федерації.

"Із окупованої території потрібно обов’язково вивести всі незаконні збройні формування та регулярні війська Російської Федерації. Неконтрольована нами ділянка українсько-російського кордону повинна перейти під контроль миротворчої місії ООН, як і райони відведення важкого озброєння й техніки. Ми категорично проти участі в цій місії представників Російської Федерації, бо не може агресор і миротворець поєднуватися в одному обличчі", - відзначив український очільник.

Джерело: День

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