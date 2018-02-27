Порошенко і Лукашенко обговорили проведення Першого форуму регіонів країн

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком. Про це повідомляє прес-служба президента України.

Зазначається, що співрозмовники під час телефонної розмови обговорили актуальні питання порядку денного білорусько-українських відносин, зокрема розвиток двостороннього політичного діалогу і майбутні контакти на вищому рівні.

Глави держав відзначили важливість належної підготовки до проведення в поточному році в Гомелі Першого форуму регіонів України та Білорусі. В цьому контексті йшлося про інтенсифікацію торговельно-економічної та культурної складової міжрегіональної співпраці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч основної групи Мюнхенській конференції з безпеки може відбутися в жовтні в Білорусі. Відповідно до думки міністра закордонних справ республіки Білорусь Володимира Макеєва, країна сьогодні є місцем, де можна зібрати людей з різних конфліктуючих регіонів, і він переконаний, що якщо зустріч відбудеться на білоруській землі, то це внесе свій внесок у зниження напруженості і конфронтації, які сьогодні присутні в регіоні.