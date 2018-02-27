Президент Казахстану заборонив кабінету міністрів говорити російською

27 лютого, 2018 - 20:01
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заборонив кабінету міністрів говорити російською мовою.
Про це повідомляє Reuters.
"У вівторок вступила у силу заборона говорити по-російськи на засіданнях кабінету міністрів, незважаючи на те, що багато міністрів використовують цю мову частіще, ніж казахську», - йдеться в повідомлення.
Видання зазначає, що Назарбаєв розпорядився проводити всі парламентські слухання на казахською мовою, заявивши, що тим, хто не володіє мовою, повинні бути надані синхронні переклади.
Нагадаємо, що у ЄП вважають поганою ідеєю відновлення співпраці з Держдумою.
Джерело: День