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Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

Президент Казахстану заборонив кабінету міністрів говорити російською

27 лютого, 2018 - 20:01
Фото Reuters

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заборонив кабінету міністрів говорити російською мовою.

Про це повідомляє Reuters.

"У вівторок вступила у силу заборона говорити по-російськи на засіданнях кабінету міністрів, незважаючи на те, що багато міністрів використовують цю мову частіще, ніж казахську», - йдеться в повідомлення.

Видання зазначає, що Назарбаєв розпорядився проводити всі парламентські слухання на казахською мовою, заявивши, що тим, хто не володіє мовою, повинні бути надані синхронні переклади.

Нагадаємо, що у ЄП вважають поганою ідеєю відновлення співпраці з Держдумою.

Джерело: День

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