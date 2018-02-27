РФ впродовж року втратить світову першість у видобутку нафти, - IEA

Росія, яка досі вважається найбільшим виробником у нафтовидобувній галузі, протягом наступного року поступиться своєю першістю Штатам, які нарощують використання сланцевих технологій.

Про це заявило керівництво Міжнародного енергетичного агентства США (IEA), повідомляє Reuters.

"Сполучені Штати обійдуть Росію як найбільшого виробника нафти у світі не пізніше 2019 року", - заявило Міжнародне енергетичне агентство, яке також відзначило продовження нафтового буму в США.

У цьому зв'язку наводиться цитата виконавчого директора IEA Фатіха Біроля, яку він озвучив на одному із заходів у Токіо про те, що це станеться "точно наступного року", якщо вже не до кінця нинішнього.

"Зростання обсягів виробництва на сланцевих родовищах – дуже потужне, темпи надто високі... Сполучені Штати стануть виробником нафти "номер один" у світі ближчим часом, дуже швидко", - прокоментував пізніше журналістам Фатіх Біроль свою заяву.

За офіційними даними, видобуток сирої нафти C-OUT-T-EIA в США вперше з 1970-х років збільшився до рівня понад 10 млн барелів на добу, обійшовши топ-експортера нафти Саудівської Аравії PRODN-SA.

Американська адміністрація заявила на початку лютого, що до кінця 2018 року видобуток нафти в США перевищуватиме 11 млн барелів на добу. Рівно такий показник зараз утримує російська нафтодобувна галузь.