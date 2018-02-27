Мало любити Україну до глибини душі, треба любити її до глибини своєї кишені
Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

РФ впродовж року втратить світову першість у видобутку нафти, - IEA

27 лютого, 2018 - 19:39
Фото Reuters

Росія, яка досі вважається найбільшим виробником у нафтовидобувній галузі, протягом наступного року поступиться своєю першістю Штатам, які нарощують використання сланцевих технологій.

Про це заявило керівництво Міжнародного енергетичного агентства США (IEA), повідомляє Reuters.

"Сполучені Штати обійдуть Росію як найбільшого виробника нафти у світі не пізніше 2019 року", - заявило Міжнародне енергетичне агентство, яке також відзначило продовження нафтового буму в США.

У цьому зв'язку наводиться цитата виконавчого директора IEA Фатіха Біроля, яку він озвучив на одному із заходів у Токіо про те, що це станеться "точно наступного року", якщо вже не до кінця нинішнього.

"Зростання обсягів виробництва на сланцевих родовищах – дуже потужне, темпи надто високі... Сполучені Штати стануть виробником нафти "номер один" у світі ближчим часом, дуже швидко", - прокоментував пізніше журналістам Фатіх Біроль свою заяву.

За офіційними даними, видобуток сирої нафти C-OUT-T-EIA в США вперше з 1970-х років збільшився до рівня понад 10 млн барелів на добу, обійшовши топ-експортера нафти Саудівської Аравії PRODN-SA.

Американська адміністрація заявила на початку лютого, що до кінця 2018 року видобуток нафти в США перевищуватиме 11 млн барелів на добу. Рівно такий показник зараз утримує російська нафтодобувна галузь.

Джерело: День

Більше новин

Македонія пропонує чотири варіанти нової назви своєї країни
У ЄП вважають поганою ідеєю відновлення співпраці з Держдумою
У Польщі сімох українців звинуватили у нападі на поліцейських
Конфлікт на сході України є найбільшою проблемою на європейському континенті, - президент Фінляндії
У Німеччині дозволили містам забороняти дизельні автомобілі
МЗС Угорщини запросив на розмову посла України щодо підпала офісу Товариства угорців в Ужгороді

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 