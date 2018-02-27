Сербія стане членом ЄС після вирішення суперечки з Косовом, – Юнкер

Сербія повинна вирішити суперечку з Косовом в рамках своєї заявки на вступ до Європейського Союзу. Про це заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер на прес-конференції в Белграді, передає "ЄП".

"Ми хотіли би, щоб Белград нормалізував відносини з Приштиною в рамках юридично зобов'язуючої угоди. Ми не можемо встановлювати точні умови і рамки цієї угоди, і серби і Приштина повинні встановити їх самі", - сказав Юнкер.

"Сербія є частиною Європи, і тому, коли умови будуть виконані, Сербія, очевидно, стане членом Євросоюзу", - додав президент Єврокомісії.

Нагадаємо, ЄС веде переговори про вступ із Сербією з 2014 року, але Брюссель наголошує, що жоден майбутній член ЄС не може мати територіальних або прикордонних суперечок.

Сербія не визнає незалежності Косова, проголошеної в 2008 році. Президент Сербії Александар Вучич наполягає: будь-яка майбутня угода з Косовом повинна бути результатом компромісу.