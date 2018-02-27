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Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

США дуже цінують Україну як партнера, - радник з оборони

27 лютого, 2018 - 15:05
Фото Геннадія КАРПЮКА, "День"

Старший радник при Міністерстві оборони України посольства США в Україні Роберт Стівен Сільверстайн заявив, що реформи в оборонному секторі йдуть настільки швидко, наскільки це можливо та зазначив, що українські військові самовдосконалюються. Крім того, заявив він "Дню", доцільно посилювати цивільний контроль над військовим організмом.

"Багато українських офіцерів, з котрими я працюю над виконанням Стратегічного оборонного бюлетеня, знають англійську. Вони провели від кількох місяців до півроку і більше в Сполучених Штатах, де могли спостерігати за відносинами між нашими офіцерами і сержантами, аби зрозуміти: це не ті люди, які підмітають вулиці. І вони такими не мають бути, бо це професіонали, які становлять кістяк армії! Саме тому наша перша лінія оборони в Афганістані наповнена винятково сержантами. Міністр оборони України погодився з цим підходом і вирішив збільшити їм торік грошове забезпечення. І це одна з ініціатив на шляху до професіоналізації війська. Треба поспостерігати, як поводяться натовські офіцери щодо сержантів — в театрі воєнних дій, у своєму місці постійної дислокації чи у вас на полігоні в Яворові. Цього не навчиш, бо це питання менталітету, тому тут, повторюся, потрібен все-таки якийсь час. Але вже зараз маю з приємністю визнати, що українські військові самовдосконалюються", - заявив Сільверстайн.

"Наші інструктори, які побували на тому ж Яворівському полігоні, зауважують, що українські колеги вирізняються неабиякою здатністю до адаптації. Зараз важливо, щоб ваші військові пройшли через процес формування військового лідерства і партнерства", - зауважив він.

Сільверстайн наголосив, що його серце — з Україною та додав: "Я не хочу нічого робити такого, що нашкодило б їй. Тим паче, що в Бабиному Яру поховані мої родичі... Переконаний: США дуже цінують Україну як партнера не тільки зі стратегічної точки зору, а й тому, що ми добре знаємо вашу історію, культуру та всі страждання, які тут відбувалися. І якби я не вірив у те, що роблю, я би тут не затримався".

Більше читайте в статті "Як Сполучені Штати інвестують в українську безпеку" на сайті "Дня".

Джерело: День

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