США виділять щонайменше $40 млн на боротьбу з іноземною пропагандою

Державний департамент США та Пентагон досягли угоди про виділення щонайменше $40 мільйонів на боротьбу з іноземною пропагандою, підтримуваною окремими державами. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Politico.

Під час офіційного оголошення про початок програми прямо не називалася Росія, але очевидно, що американський план в першу чергу буде зосереджений на боротьбі з дезінформацією, підтримуваною Кремлем.

Американські відомства підписали меморандум про взаєморозуміння щодо переказу грошей з Пентагону до державного американського центру (Global Engagement Center, GEC), який був заснований в 2016 році для боротьби з ісламістською пропагандою. Пізніше його мандат був розширений, щоб включати протидію дезінформації.

"Це фінансування має вирішальне значення для забезпечення того, щоб ми продовжимо агресивно реагувати на зловмисний вплив та дезинформацію, і що ми можемо використати більш глибокі партнерські відносини з нашими союзниками, Силіконовою долиною та іншими партнерами в цій боротьбі", - заявив Стів Гольдштейн, заступник держсекретаря з питань публічної дипломатії і державних справ.

Держдеп також повідомив, що ініціатива з контрпропаганди включатиме принаймні $5 мільйонів для "Фонду доступу до інформації", який пропонує конкурсні гранти приватним компаніям, групам громадянського суспільства, академічним установам та іншим організаціям, які бажають допомогти з цим завданням.

Видання USA Today нагадує, що минулого літа Конгрес США прийняв рішення збільшити зусилля із боротьби з російською пропагандою.

Рішення було ухвалене у відповідь на втручання РФ у президентські вибори 2016 року та для боротьби з російськими спробами впливати на політику США.