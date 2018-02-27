США запровадили санкції проти осередків ІДІЛ у п'яти країнах

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти осередків терористичного угруповання "Ісламська держава" у п'яти країнах.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США, передає ЄП.

Зокрема, були запроваджені санкції проти організацій ІДІЛ у Бангладеш, Єгипті, Філіппінах, Сомалі, а також у Західній Африці.

Крім того, Мінфін США розширив перелік фізичних осіб, на яких поширюються санкції у зв'язку з терористичною діяльністю, на двох громадян Нігерії та Сомалі.