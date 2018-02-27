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Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

Стало відомо, де в Україні отримують найвищі пенсії

27 лютого, 2018 - 10:08

Пенсіонери, які мешкають у Києві, отримують найвищі в Україні пенсії. Про це свідчать дані, наведені у звіті Пенсійного фонду.

Згідно із статистичними даними, найвищий середній розмір пенсійної виплати на 1 січня 2018 року зафіксовано у Києві - 3,33 тис. грн.

На другому місці опинилась Донецька область із середнім розміром пенсії в 3,26 тис грн, на третьому - Луганська з 2,98 тис. грн. Слідом за ними йдуть: Дніпропетровська - 2,85 тис. грн, Запорізька - 2,68 тис. грн, Харківська - 2,53 тис. грн, Київська області - 2,5 тис. грн.

Найнижча пенсія станом на 1 січня 2018 року у Тернопільскій області - 1,93 тис. грн.

Джерело: Укрінформ

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