Стало відомо, де в Україні отримують найвищі пенсії

Пенсіонери, які мешкають у Києві, отримують найвищі в Україні пенсії. Про це свідчать дані, наведені у звіті Пенсійного фонду.

Згідно із статистичними даними, найвищий середній розмір пенсійної виплати на 1 січня 2018 року зафіксовано у Києві - 3,33 тис. грн.

На другому місці опинилась Донецька область із середнім розміром пенсії в 3,26 тис грн, на третьому - Луганська з 2,98 тис. грн. Слідом за ними йдуть: Дніпропетровська - 2,85 тис. грн, Запорізька - 2,68 тис. грн, Харківська - 2,53 тис. грн, Київська області - 2,5 тис. грн.

Найнижча пенсія станом на 1 січня 2018 року у Тернопільскій області - 1,93 тис. грн.