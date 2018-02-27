Сущенко зустрівся з дружиною й донькою, - адвокат

Анжеліка та Юлія Сущенко побували на побаченні у СІЗО "Лефортово" з незаконно заарештованим у Москві кореспондентом Укрінформу Романом Сущенком.

Про це адвокат журналіста Марк Фейгін написав у Facebook.

За його словами, побачення тривало близько години, передає Укрінформ.

"Анжеліка і Юлія показали Роману свіжі фотографії близьких і малюнки від сина. Передали новини, привіти від друзів. Ось зараз вони пішли з консулом (Геннадієм - ред.) Брескаленком оформляти посилку Роману з улюбленими продуктами з Києва. Найімовірніше, це вже точно останнє побачення перед початком суду. Далі через бюрократичну тяганину організовувати побачення буде важче", – заявив Фейгін.

Крім того, він додав, що сьогоднішнє побачення було позачерговим, оскільки попереднє було зовсім недавно, лише місяць тому.

"Нам пішли назустріч в організації цього побачення. Це пояснюється тим, що ім'я Сущенка на слуху, воно згадується у переговорах перших осіб. З іншого боку, як мені здається, російські спецслужби значною мірою втратили інтерес до персони Сущенка. І в цих умовах, коли і Українська держава, і захист Сущенка, докладають таких зусиль для його звільнення, обміну, позачергове побачення – дрібна, нікчемна поступка", – наголосив адвокат", - пише Фейгін.

Нагадаємо, Романа Сущенка порушуючи міжнародні правила затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.