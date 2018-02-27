У Харкові повністю відновили опалення після аварії

У Немишлянському районі Харкова повністю відновили опалення після пориву тепломережі. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 23:20 26 лютого теплопостачання в Немишлянському районі Харкова відновлено в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого частина Харкова залишилася без опалення через пориви тепломережі. За даними ДСНС, порив магістральної труби тепломережі стався через довготривалу експлуатацію. В результаті без опалення залишилися 666 об'єктів житлової і соціально-побутової сфери в двох районах міста, а саме: 605 багатоповерхових житлових будинків, 26 шкіл, 21 дитячий садок, 14 лікувальних закладів (з них 4 стаціонару).

На час ліквідації аварії медустанови обігрівалися за рахунок повітряних теплових пушок, також був розгорнутий мобільний пункт обігріву на території медичного комплексу на Салтівському шосе.

Для обігріву мешканців мікрорайону розгорнули пункти обігріву у спортзалах шкіл.