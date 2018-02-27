У Києві назвали переможців музичної премії YUNA-2018

26 лютого в Києві в Палаці "Україна" відбулася сьома церемонія нагородження музичної премії YUNA "Найкращі в музиці". Про це повідомляється на сторінці премії в Facebook.
За результатами голосування експертів, переможцями YUNA-2018 стали:
Найкраща пісня: група "Гриби" - "Тает лед";
Найкраща виконавиця: Тіна Кароль;
Найкращий виконавець: MONATIK;
Найкращий відеокліп: MONATIK - "Vitamin D";
Найкращий альбом: Світлана Лобода - "H2LO";
Відкриття року: група KAZKA
Найкращий дует: Ріапобой Дмитро Шуров & Morphom - "На вершині";
Найкраща рок-група - THE HARDKISS;
Найкраща пісня українською мовою: THE HARDKISS - "Журавлі";
Найкраще концертне шоу: MONATIK -"Vitamin D";
Найкраща поп-група: "Час і Скло";
Найкращий менеджмент артиста: Mozgi Entertament (Олексій Потапенко та Ірина Горова).
Нагороду "За особливі досягнення" отримали Брати Гадюкіни.
Таким чином, найбільшу кількість нагород отримали MONATIK і група THE HARDKISS.