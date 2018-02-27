У Львові вперше презентували всесвітньо відому моновиставу українською мовою

Учора, 26 лютого, у львівському Першому театрі відбувся допрем'єрний показ stand-up комедії «Про що мовчать чоловіки, або Дикун FOREVER». Головну і єдину роль у ній грає заслужений артист України Олексій Гнатковський.

Моновистава складається із двох частин тривалістю по годині кожна під час яких головний і єдиний персонаж замислюється над стосунками між чоловіком та жінкою, та розповідає глядачам про що ж мовчать чоловіки. Варто зазначити, що Олексію Гнатковському вдалося в цій комедії також знайти можливість імпровізувати під час монологу та навіть по-справжньому спілкуватися із глядачами.

Це не перша постановка вистави в Україні. До Олексія Гнатковського зірками «Про що мовчать чоловіки» були Борис Барський, Дмитро Суржиков та Олексій Смолка. Але всі ці постановки були російською мовою. І ось нарешті головний герой всесвітньо відомої комедії заговорив українською мовою.

Чиказька преса після постановки бродвейської вистави «Про що мовчать чоловіки» в 1991 році заявляла, що це сенсація року. Згодом спектакль отримав найавторитетнішу світову театральну премію Лоуренса Олів'є - Olivier Awards.

Автор п’єси - американський сімейний психолог, який часто виступав як stand-up комік, Роб Беккер. На Бродвеї ім’я Беккера стало легендою, адже «Про що мовчать чоловіки» (в оригіналі - Defending the Caveman) ввійшла в театральну книгу рекордів як найбільш тривале шоу одного актора. П’єса зіграна самим автором тільки на Бродвеї понад 700 разів, а загалом вона підкорила понад 8 мільйонів глядачів у 45-ти країнах світу.

Павло ПАЛАМАРЧУК, "День", фото надано автором.