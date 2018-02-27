У Миколаєві через погіршення погодних умов закрили школи

Із середи, 28 лютого, через погіршення погодних умов, призупинили навчальний процес у всіх школах Миколаєва.

Про це повідомили в прес-службі Миколаївської міськради.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов і щоб уникнути травматизму, серед вихованців навчальних закладів, згідно з протоколом комісії з питань ТЕБ та НС у місті Миколаєві, на підставі розпорядження в. о. міського голови з 28.02.2018 освітній процес призупинено до стабілізації погодних умов", – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що дитячі садки Миколаєва працюють у штатному режимі.

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології 27 лютого - 1 березня на території Миколаївської області і в м. Миколаєві очікуються складні погодні умови: сильний сніг, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця, сніговий накат. Посилення вітру до 15-22 м/с. Температура повітря 10-15 градусів морозу. 2-3 березня очікується збереження холодної погоди.