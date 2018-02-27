У Німеччині дозволили містам забороняти дизельні автомобілі

Федеральний адміністративний суд Німеччини у Лейпцигу у вівторок, 27 лютого, своїм рішенням дозволив містам забороняти дизельні автомобілі, які найбільше забруднюють повітря. Вердикт оголосили щодо позову низки німецьких федеральних земель щодо відповідних заборон місцевих судів Штутгарта та Дюссельдорфа за поданням природозахисної групи Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Таким чином, суд відмовив у задоволенні апеляції земельних урядів та дозволив Штутгарту та Дюссельдорфу відповідним чином змінити свої плани щодо захисту довкілля. Судді вирішили, що міста можуть вводити подібні правила без рішень федерального уряду.

Еко-активісти подали аналогічні позови у десятках міст Німеччини, мотивуючи їх захистом прав людини на чисте повітря та безпечну для здоров'я ситуацію. Раніше точилися дискусії про те, щоб у середньостроковій перспективі заборонити дизельні автомобілі, які опинилися під вогнем критики на тлі скандалу із Volkswagen у 2015 році. Їхні двигуни викидають зокрема оксиди азоту, які шкодять дихальній системі. Присутність цього газу в багатьох німецьких містах перевищує європейські норми.