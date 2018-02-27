У Польщі сімох українців звинуватили у нападі на поліцейських

Сімох громадян України, п’ятьох грузинів та молдаванина затримали за напад на двох польських поліцейських у місті Згеж Лодзького воєводства (центр Польщі) у ніч на 23 лютого, що завершився стріляниною і пораненням кількох нападників.

П'ятеро іноземців отримали вогнепальні поранення у ноги, а за напад на поліцейських вісьмом з них загрожує до 10 років ув'язнення, інформує tvn24.

Як повідомляється, двоє поліцейських з відділу протидії автомобільним крадіжкам в цивільному одязі звернули увагу на групу чоловіків, які розпивали на вулиці спиртні напої і поводилися агресивно. Після того, як поліцейські попросили показати їм документи, група осіб кинулася на одного з них, збила з ніг і почала бити. Постріли у повітря ненадовго затримали агресивних чоловіків, які почали кидати у поліцейських камінням й далі бити одного з них. В результаті другий з поліцейських змушений був стріляти по ногах, і п'ятеро нападників отримали поранення.

Після перших поранень молодики кинулися утікати, але згодом поліція прочесала місцевість і затримали усіх - 13 осіб. Вони проживали у приватному будинку, вийнятому для робітників. За неофіційною інформацією, це чоловіки віком від 20 до 45 років, які на той час вже упродовж двох тижнів перебували на заробітках в Польщі.

Прокуратура розпочала слідство у справі нападу на поліцейських. Вісьмом особам висунуто обвинувачення у нападі на стражів порядку, і їм загрожує до 10 років ув’язнення. Сімох з них заарештовано, а один перебуває під поліцейським наглядом. Один із затриманих громадян України раніше був професійним військовим. Ніхто із затриманих не визнає своєї вини.

В результаті події постраждали також і поліцейські, однак після надання їм допомоги у лікарні їх було відпущено додому.