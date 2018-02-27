У Румунії через мороз та снігопади загинули троє людей

Через снігопади у Румунії заблоковані дороги , повідомляється про загибель щонайменше трьох людей.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Associated Press.

Після сильного снігопаду протягом ночі влада розпорядилася закрити десятки доріг на півдні та сході країни. Деякі водії опинились у сніговій блокаді і були змушені провести ніч у своїх авто.

За повідомленням влади, троє людей стали жертвами негоди. 65-літній чоловік замерз за межами свого будинку на півночі Румунії. 83-річна жінка знепритомніла на вулиці. Провівши деякий час під снігом, невдовзі вона померла у лікарні.

Ще одну 74-річну жінку знайшли непритомною у напівзруйнованому будинку у східному місті Галац. Пізніше вона померла в лікарні від переохолодження.

У румунській столиці Бухаресті школи залишаться зачиненими до кінця тижня.

Нагадаємо, що у Брюсселі затримуватимуть безхатченків під час похолодання.